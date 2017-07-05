Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред при ООН: США не вернули документы, изъятые у делегации КНДР в Нью-Йорке

Международная панорама
5 июля, 7:46 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 5, июля. /ТАСС

В послании Ча Сон Нама генсеку ООН Антониу Гутерришу при этом отмечается, что Госдеп принес официальные извинения за данный инцидент

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 5 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США не возвращает документы, незаконно изъятые у северокорейской делегации 16 июня в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом, как сообщило в среду информационное агентство ЦТАК, говорится в послании постоянного представителя КНДР при ООН Ча Сон Нама генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

В нем отмечается, что Госдепартамент "принес официальные извинения КНДР за этот инцидент, но до сих пор не вернул документы, конфискованные в аэропорту сотрудниками департамента внутренней безопасности США у членов северокорейской делегации", обладающих дипломатическим иммунитетом. Представители КНДР принимали участие в проходившей в Нью-Йорке сессии Конференции государств - участников Конвенции о правах инвалидов.

Факт изъятия дипломатической переписки властями США, подчеркнул Ча Сон Нам, является "непростительным нарушением суверенитета КНДР". Он выразил уверенность, что ООН "предпримет практические шаги для окончательного урегулирования этого инцидента".

По сведениям МИД КНДР, при изъятии документов члены северокорейской делегации оказали сопротивление. Поэтому группа в составе примерно 20 полицейских офицеров и сотрудников департамента внутренней безопасности США применила силу.

У США не установлены дипломатические отношения с КНДР, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
3
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
4
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде
7
Умер писатель Даниил Гранин
Темы дня
Загрузка...
Реклама