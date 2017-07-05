Постпред при ООН: США не вернули документы, изъятые у делегации КНДР в Нью-Йорке

ПХЕНЬЯН, 5 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США не возвращает документы, незаконно изъятые у северокорейской делегации 16 июня в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом, как сообщило в среду информационное агентство ЦТАК, говорится в послании постоянного представителя КНДР при ООН Ча Сон Нама генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

В нем отмечается, что Госдепартамент "принес официальные извинения КНДР за этот инцидент, но до сих пор не вернул документы, конфискованные в аэропорту сотрудниками департамента внутренней безопасности США у членов северокорейской делегации", обладающих дипломатическим иммунитетом. Представители КНДР принимали участие в проходившей в Нью-Йорке сессии Конференции государств - участников Конвенции о правах инвалидов.

Факт изъятия дипломатической переписки властями США, подчеркнул Ча Сон Нам, является "непростительным нарушением суверенитета КНДР". Он выразил уверенность, что ООН "предпримет практические шаги для окончательного урегулирования этого инцидента".

По сведениям МИД КНДР, при изъятии документов члены северокорейской делегации оказали сопротивление. Поэтому группа в составе примерно 20 полицейских офицеров и сотрудников департамента внутренней безопасности США применила силу.

У США не установлены дипломатические отношения с КНДР, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".