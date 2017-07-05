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CNN: автор видео, на котором Трамп "избивает" телеканал, принес извинения

Международная панорама
5 июля, 7:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

Автор ролика, заявил, что это была лишь шутка, а он сам выступает против насилия по отношению к журналистам

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НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Автор видеоролика, на котором президент США Дональд Трамп будто бы избивает человека с логотипом телеканала CNN вместо лица, выступил с извинениями, заявив, что это была лишь шутка, а он сам выступает против насилия по отношению к журналистам. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Ее журналистам удалось установить личность пользователя популярного онлайн-портала Reddit, который ранее в интернете заявил, что именно он является автором скандального видеоролика, размещенного Трампом в своем Twitter и спровоцировавшего волну возмущения.

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Как отмечает телеканал, автор видео разместил на Reddit заявление с извинениями, однако оно впоследствии было удалено. "Этот интернет-мем был создан исключительно для сатиры, его целью не являлся призыв к насилию по отношению к CNN или же любой другой новостной организации", - приводит канал слова автора ролика. "Я никогда бы не поддержал любое насилие или действия против других только лишь на основании их веры, религии или же их образа жизни", - отметил он.

До этого данный пользователь Reddit заявил, что именно он создал то самое видео, которое Трамп опубликовал в Twitter. Однако сейчас этот человек, личность которого CNN не раскрывает, утверждает, что на самом деле он первоначально разместил на Reddit файл в формате GIF. Впоследствии, по его словам, кто-то другой сделал на основе этого файла полноценный ролик, добавив туда звук. Пользователь портала также заявил, что Белый дом не связывался с ним по поводу возможности публикации ролика, а если бы это произошло, то он, скорее всего, ответил бы отказом.

В воскресенье Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором он будто бы избивает человека с логотипом CNN вместо лица. Американский лидер поставил к данной записи хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и #FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть").

Как выяснили СМИ, оригиналом видео, по всей видимости, является датированная 2007 годом запись передачи WrestleMania, известной своими постановочными боями. Во время так называемой "Битвы миллиардеров" Трамп тогда "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном. На выложенном президентом видео логотип телеканала CNN был нанесен как раз на лицо Макмэна.

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