СМИ: власти Индии перебрасывают войска в Западную Бенгалию, где начались столкновения

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июля. /ТАСС/. Центральные власти срочно перебрасывают более 400 военнослужащих в штат Западная Бенгалия, где в одном из районов уже вторые сутки не прекращаются межрелигиозные столкновения. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, беспорядки начались в округе Северные 24 Парганы, где проживают индуисты и мусульмане.
По данным телеканала, конфликт вызван постом в Facebook, касающимся одной из местных святынь, по другим данным, пост носил оскорбительный характер в адрес пророка Мухаммеда. Молодой человек, написавший этот пост, задержан.
Полиция сообщает, что толпы в округе блокируют дороги, совершают нападения на магазины и лавки. Лидеры мусульманской и индусской общин обвиняют друг друга в провокациях и насилии. По неофициальным данным, уже есть многочисленные пострадавшие, однако официальной информации о жертвах пока не поступало.