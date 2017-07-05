СМИ: власти Индии перебрасывают войска в Западную Бенгалию, где начались столкновения

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июля. /ТАСС/. Центральные власти срочно перебрасывают более 400 военнослужащих в штат Западная Бенгалия, где в одном из районов уже вторые сутки не прекращаются межрелигиозные столкновения. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, беспорядки начались в округе Северные 24 Парганы, где проживают индуисты и мусульмане.

По данным телеканала, конфликт вызван постом в Facebook, касающимся одной из местных святынь, по другим данным, пост носил оскорбительный характер в адрес пророка Мухаммеда. Молодой человек, написавший этот пост, задержан.

Полиция сообщает, что толпы в округе блокируют дороги, совершают нападения на магазины и лавки. Лидеры мусульманской и индусской общин обвиняют друг друга в провокациях и насилии. По неофициальным данным, уже есть многочисленные пострадавшие, однако официальной информации о жертвах пока не поступало.