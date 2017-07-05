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МИД Казахстана: вооруженная сирийская оппозиция участвует в переговорах в Астане

Международная панорама
5 июля, 8:48 дата обновления: 5 июля, 8:57 UTC+3 АСТАНА 5, июля. /ТАСС

Речь идет о представителях "северного" и "южного" фронтов

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АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженная сирийская оппозиция, в частности, представители "северного" и "южного" фронтов, участвует во втором дне переговоров в Астане. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"В переговорах, во встречах также принимают участие и представители сирийской вооруженной оппозиции. Они уже здесь, - сказал он. - В частности, это представители "северного" и "южного" фронтов".

По словам Жайнакова, оппозиция, как ожидается, примет участие в пленарном заседании. "Ожидается, что в планерном заседании примут участие все участники переговорного процесса", - отметил дипломат, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Жайнаков добавил, что пленарное заседание намечено на 16:00 по местному времени (13:00 мск).

Переговоры начались, в настоящее время проходят двусторонние встречи между участниками, в частности между российскими и турецкими представителями, - сказал он. - Их основная тема - это определение границ зон деэскалации в Сирии. Предварительно пленарная сессия встречи начнется в 16:00 (13:00 мск)".

По итогам пленарного заседания участники должны принять документ по определению границ зон деэскслации и контролю за ними.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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