Новый компьютерный вирус-вымогатель подобный WannaCry появился в Китае

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый компьютерный вирус-вымогатель, похожий на вирус WannaCry, поразивший в мае компьютеры в 150 странах мира, появился в Китае. Об этом сообщил в среду китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя компании-разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile .

По его данным, вирус Green Hat не дает пользователю запустить операционную систему. На экране компьютера появляется окно с номером аккаунта в популярном в КНР мессенджере QQ (более 900 млн пользователей). Чтобы разблокировать файлы, пользователь должен связаться с разработчиками вируса по номеру аккаунта и оплатить получение пароля. Как отмечает телеканал, отличительной особенностью Green Hat является то, что его разработчики отказались от анонимности, раскрыв номер своего аккаунта.

12 мая неизвестные хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. Злоумышленники использовали вирус WannaCry. За расшифровку данных преступники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Хакеры прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.