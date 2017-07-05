Новый компьютерный вирус-вымогатель подобный WannaCry появился в Китае

РЖД в I полугодии удвоили объем перевозок тихоокеанских морепродуктов - до 154,7 тыс. тТранспорт 5 июля, 10:58
ЖХК "Куньлунь" сделал предложение нападающей БеляковойСпорт 5 июля, 10:49
Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июляСпорт 5 июля, 10:48
УФАС посчитало законным взимание дополнительной платы за парковку в КольцовеНовости Урала 5 июля, 10:48
Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в СирииАрмия и ОПК 5 июля, 10:37
В "Макаровском квартале" завершен нулевой циклНовости партнеров 5 июля, 10:33
СМИ: девелопер подал иск к аэропорту Домодедово из-за строительства новой ВППТранспорт 5 июля, 10:31
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине АгееваПолитика 5 июля, 10:17
Российские легкоатлетки Афанасьева и Сивкова примут участие в молодежном ЧЕ в ПольшеСпорт 5 июля, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый компьютерный вирус-вымогатель, похожий на вирус WannaCry, поразивший в мае компьютеры в 150 странах мира, появился в Китае. Об этом сообщил в среду китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя компании-разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile .
По его данным, вирус Green Hat не дает пользователю запустить операционную систему. На экране компьютера появляется окно с номером аккаунта в популярном в КНР мессенджере QQ (более 900 млн пользователей). Чтобы разблокировать файлы, пользователь должен связаться с разработчиками вируса по номеру аккаунта и оплатить получение пароля. Как отмечает телеканал, отличительной особенностью Green Hat является то, что его разработчики отказались от анонимности, раскрыв номер своего аккаунта.
12 мая неизвестные хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. Злоумышленники использовали вирус WannaCry. За расшифровку данных преступники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Хакеры прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.