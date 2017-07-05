Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Суд над подозреваемыми по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году будет проходить в Нидерландах в соответствии с законами этой страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте министерства иностранных дел Нидерландов.

"В данный момент страны-члены Совместной следственной группы [Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина] пришли к решению, что процесс над подозреваемыми должен проходить в Нидерландах, он будет основываться на продолжающемся международном сотрудничестве и поддержке", - говорится в сообщении.

Трибунал или национальный суд

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Расследование еще не завершено, официальные обвинения никому предъявлены не были.

В 2015 году Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала по катастрофе, воспользовавшись правом вето. После этого, как заявили в октябре прошлого года министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс и занимавший тогда пост министра безопасности и юстиции страны Ар ван дер Стер, страны-участницы ССГ перешли к рассмотрению двух основных вариантов проведения процесса над виновными в катастрофе - международный трибунал в обход ООН или национальный суд.

Расследование крушения

Ранее расследование обстоятельств катастрофы проводил Совет по безопасности Нидерландов (СБН), а 28 сентября 2016 года свою версию - предварительные результаты уголовного расследования - представила международная ССГ.

СПЕЦПРОЕКТ Эксперимент "Алмаз-Антея". Новая презентация концерна с наиболее вероятной версией крушения Boeing ТАСС публикует детальное описание версии событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины

По их данным, следствие располагает якобы "неопровержимыми доказательствами" того, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит с территории, подконтрольной ополченцам, из зенитно-ракетного комплекса "Бук", завезенного с территории РФ.

Глава следственной группы признал при этом, что данные, представленные в свое время Российской Федерацией, следствие по сути проигнорировало.

Эти данные в октябре 2015 года обнародовал российский концерн "Алмаз-Антей". В частности, концерн представил подтвержденные натурными экспериментами выводы расследования катастрофы, в соответствии с которыми Boeing был обстрелян из ЗРК "Бук", однако не из указанного Советом по безопасности Нидерландов (СБН) квадрата, а из района населенного пункта Зарощенское, находившегося в день катастрофы под контролем украинских военных.