Медведчук: украинская власть зачищает информационное поле страны от неугодной прессы

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Украинская власть ведет агрессивную зачистку информационного поля от всех, кто не разделяет точку зрения официального Киева. Такое мнение озвучил в среду лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Лишение лицензий неугодных телеканалов и закрытие газет, административное давление на редакции украинских СМИ и отказ в аккредитации российским журналистам, погромы в редакциях и нападения на сотрудников медиа, запрет российских соцсетей и поисковиков - эти методы борьбы с инакомыслием давно вошли в арсенал "демократической" власти", - говорится в заявлении политика, размещенном на сайте общественной организации.

По мнению Медведчука, после массовых протестов на Украине в 2014 году, приведших к смене власти, государством стала управлять "команда, которая давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова в стране". Политик привел в пример уголовное преследование Игоря Гужвы - главного редактора издания "Страна", которое часто выступает с критикой действующей на Украине власти. Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что несмотря на гарантирование свободы слова по Конституции страны на практике это право не реализуется и за него приходится бороться.

"На свободу слова на Украине посягают не только правоохранительные органы. Украинский журналист Руслан Коцаба, выступивший против кровопролития в Донбассе, почти два года содержался под стражей по обвинению в государственной измене, а недавно подвергся нападению национал-экстремистов", - добавил политик. Медведчук заявил в этой связи, что разгул радикализма на Украине является реальной угрозой не только свободе слова, но и жизни журналистов.

Дело журналиста Гужвы

22 июня владелец и главный редактор украинского интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог, после внесения которого в сумме 544 тысячи гривен (почти 21 тысяча долларов) Гужву выпустили из СИЗО.

Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который указал на высокие рейтинги издания "Страна", позволяющего "системную критику чиновников". Позднее Гужва сообщил, что против него и издания готовятся еще два уголовных дела.