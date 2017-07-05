Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведчук: украинская власть зачищает информационное поле страны от неугодной прессы

Международная панорама
5 июля, 12:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" отметил, что государством управляет команда, которая давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Украинская власть ведет агрессивную зачистку информационного поля от всех, кто не разделяет точку зрения официального Киева. Такое мнение озвучил в среду лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Лишение лицензий неугодных телеканалов и закрытие газет, административное давление на редакции украинских СМИ и отказ в аккредитации российским журналистам, погромы в редакциях и нападения на сотрудников медиа, запрет российских соцсетей и поисковиков - эти методы борьбы с инакомыслием давно вошли в арсенал "демократической" власти", - говорится в заявлении политика, размещенном на сайте общественной организации.

По мнению Медведчука, после массовых протестов на Украине в 2014 году, приведших к смене власти, государством стала управлять "команда, которая давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова в стране". Политик привел в пример уголовное преследование Игоря Гужвы - главного редактора издания "Страна", которое часто выступает с критикой действующей на Украине власти. Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что несмотря на гарантирование свободы слова по Конституции страны на практике это право не реализуется и за него приходится бороться.

"На свободу слова на Украине посягают не только правоохранительные органы. Украинский журналист Руслан Коцаба, выступивший против кровопролития в Донбассе, почти два года содержался под стражей по обвинению в государственной измене, а недавно подвергся нападению национал-экстремистов", - добавил политик. Медведчук заявил в этой связи, что разгул радикализма на Украине является реальной угрозой не только свободе слова, но и жизни журналистов.

Дело журналиста Гужвы

22 июня владелец и главный редактор украинского интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог, после внесения которого в сумме 544 тысячи гривен (почти 21 тысяча долларов) Гужву выпустили из СИЗО.

Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который указал на высокие рейтинги издания "Страна", позволяющего "системную критику чиновников". Позднее Гужва сообщил, что против него и издания готовятся еще два уголовных дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
5
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
6
Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями
7
Великий гражданин России: политики и деятели культуры о Данииле Гранине
Темы дня
Реклама