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Меркель констатировала изменение мирового порядка

Международная панорама
5 июля, 14:23 дата обновления: 5 июля, 14:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, июля. /ТАСС

Канцлер ФРГ также призналась, что не отказывается от своего заявления о том, что времена, когда Европа могла полностью полагаться на США, прошли

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

© EPA/FILIP SINGER

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Соотношение сил в международной политике меняется, и сам мировой порядок трансформируется. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью еженедельнику Zeit в преддверии саммита G20.

Как пояснила глава кабмина ФРГ, она имеет ввиду усиление роли Китая и Индии, а также нежелание новой администрации США играть роль гаранта мирового порядка во всех регионах. "Действительно, мировой порядок меняется, смещается соотношение сил", - отметила она в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

Изменение в подходах Вашингтона, по ее словам, "можно расценивать и как хорошую, и как плохую новость, в зависимости от темы". "Впрочем, где бы в течение последних десятилетий американцы не выступали в качестве гаранта мирового порядка, всегда, мягко выражаясь, было много критики", - добавила Меркель.

Она при этом признала, что для Берлина уход США со своих позиций "является серьезным вызовом". "Если американцы вдруг заявят, что они не хотят больше вести борьбу с международным терроризмом, будет очень сложно", - заявила она. Канцлер подчеркнула, что ФРГ и США "заинтересованы в безопасности и мире, поэтому должны преследовать общие цели".

Она также призналась, что не отказывается от своего заявления о том, что времена, когда Европа могла полностью полагаться на США, прошли. "Непонятно, можем ли мы в будущем полагаться на то, что США будут, как и раньше, поддерживать работу ООН, ближневосточное урегулирование, европейскую политику в сфере безопасности, миротворческие миссии в Африке", - пояснила Меркель.

Не избегать разногласий

Канцлер ФРГ также считает, что участникам саммита G20 не следует избегать обсуждения существующих между ними разногласий.

"Передо мной как председателем в G20 поставлена задача прорабатывать возможности для достижения единства, а не поощрять отсутствие диалога", - отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля. "Не нужно прятать под стол разногласия", - добавила она.

Канцлер также считает оправданным проведение саммита G20 именно в Гамбурге. "Я убеждена, что Германия должна быть в состоянии принять такой важный форум, ведь с этим связана возможность поставить на повестку дня важные темы, добиться прогресса в реализации проектов, определять течение глобализации", - отметила она. Меркель указала на то, что такой масштабный саммит можно было организовать только в крупном городе, где есть необходимая инфраструктура и достаточно гостиниц для членов делегаций и тысяч журналистов.

Кроме того, канцлер отметила, что понимает недовольство многих жителей Гамбурга "кружащимися в воздухе вертолетами, блокированием улиц и прочими ограничениями", связанными с саммитом. В то же время она подчеркнула, что "не может быть оправдания насильственным акциям протеста". "Я уверена, что полиция сделает все, чтобы не допустить этого", - сказала Меркель.

Министр финансов еврозоны

Меркель заявила, что в целом поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона по созданию в еврозоне экономического правительства и поста министра финансов.

"Необходимо ли нам что-то типа экономического правительства? В целом я поддерживаю это. Нужен ли европейский министр финансов? В принципе и на это отвечу - да", - отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

В то же время, по ее словам, в том, что касается этих идей, сначала "следует найти ответы на практические вопросы", ведь "в Европе существуют разные представления" об этом. "Если будет создана правовая основа, то я могу себе очень многое представить", - заметила канцлер.

"Все эти вопросы, связанные с дальнейшим развитием ЕС, я буду обсуждать с Эмманюэлем Макроном", - добавила она.

Отношения с Анкарой

Меркель отметила, что Германия стремится к выстраиванию разумных отношений с Турцией, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Анкарой.

"Я хотела бы разумных отношений с Турцией, хотя я знаю, что сейчас накопилось много проблем и что мы на многое смотрим совершенно иначе, нежели президент [Турции Тайип] Эрдоган и его правительство", - отметила Меркель в интервью, которое будет опубликовано 6 июля.

"Я готова постоянно идти навстречу, но как канцлер ФРГ я не отрекусь от своего требования освободить Дениза Юджеля и других журналистов. Напротив", - подчеркнула глава правительства ФРГ.

В текущем году отношения двух стран осложняются двумя факторами. В Турции продолжает находиться в СИЗО журналист немецкой газеты Welt Юджель, которого обвиняют в связях с террористами. Кроме того, Анкара не пускала немецких парламентариев на авиабазу "Инджирлик", в ответ на это Берлин решил передислоцировать военнослужащих из Турции в Иорданию.

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