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СМИ: экс-премьер Японии планирует встретиться с Путиным 9 июля

Международная панорама
5 июля, 15:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, июля. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, японская сторона рассчитывает обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах

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ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии, глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Ёсиро Мори намерен 9 июля посетить Екатеринбург и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Отмечается, что в ходе встречи японская сторона рассчитывает обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах. Как ожидается, Мори планирует подойти к обсуждению этого вопроса с учетом того, что у Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 7 июля запланированы переговоры на саммите лидеров G20 в Германии.

Мори считается одним из наиболее приближенных к Абэ политиков.

На прошлой неделе делегация японских чиновников и бизнесменов впервые посетила три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан, где они ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.

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