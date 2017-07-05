Трамп высказал недовольство ростом торговли между Китаем и КНДР

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду высказал недовольство тем, что Китай наращивает объем торговли с КНДР, несмотря на настоятельные просьбы Вашингтона к Пекину оказать давление на Пхеньян для прекращения его ракетной и ядерной программы.

Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.

При этом он высказал мнение, что он поступил правильно, возлагая надежды на помощь КНР в разрешении проблем, которые КНДР создает для Америки.

"Торговля между Китаем и КНДР выросла почти на 40% за последний квартал, - написал Трамп. - Вот так Китай работает с нами, но мы должны были дать им возможность попытаться!"

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2017 г.

В начале апреля Трамп провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После нее президент США заявил, что он поставил вопрос об условиях нового торгового соглашения между двумя странами в прямую зависимость от помощи Пекина в решении проблемы КНДР.

"Я объяснил председателю Китая, что торговая сделка с США будет для них гораздо выгоднее, если они решат проблему Северной Кореи", - сообщил президент США. Однако в конце июня Трамп написал в Twitter, что усилия Китая и лично председателя КНР Си Цзиньпина по оказанию влияния на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы не увенчались успехом.

Власти США в конце сентября прошлого года объявили о введении санкций в отношении одной из китайских компаний и ее руководителей за связи с КНДР. 30 июня Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух китайских граждан и одной организации из КНР в связи с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По мнению экспертов, результате испытания свидетельствуют о том, что КНДР может получить возможность поражать цели на Аляске, а также в Европе.