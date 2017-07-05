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Молдавия, Грузия и Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в ЕС

Международная панорама
5 июля, 15:58 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 5, июля. /ТАСС

Главы парламентов трех стран подписали совместное заявление, которое направят в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства

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КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламенты Молдавии, Грузии и Украины подготовили совместную декларацию, в которой попросят поднять в Брюсселе вопрос о возможности своего членства в ЕС. Об этом проинформировал на брифинге в среду председатель законодательного органа Молдавии Андриан Канду.

"Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС", - сказал Канду.

Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года.

"В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трех странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил спикер.

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