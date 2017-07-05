Послом Франции по делам Арктики и Антарктики станет экс-министр экологии Сеголен Руаяль

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ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Бывший министр экологии Франции Сеголен Руаяль будет назначена послом Франции по делам Арктики и Антарктики. Об этом сообщает в среду агентство AFP со ссылкой на политика.
"Мне предложили (эту должность), и я согласилась", - сказала она, добавив, что такое предложение сделал ей глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам Руаяль, официальное назначение может состояться на ближайшем Совете министров, который пройдет на следующей неделе. Политик отметила, что считает миссию посла по делам Арктики и Антарктики очень важной.
По мнению политика, "сегодня мир столкнулся с глобальными климатическими проблемами, которые требуют неотложного решения". Среди них она назвала повышение средней температуры воздуха и уровня мирового океана, загрязнение атмосферы.
Первая супруга Франсуа Олланда, Сеголен Руаяль в 2007 году баллотировалась в президенты Франции. Она дважды занимала посты министра экологии - в правительствах Манюэля Вальса (2014-2016) и Бернара Казнёва (2016-2017). Руаяль сыграла важную роль в проведении Конференции по климату, которая проходила в Ле-Бурже под Парижем в 2015 году. В рамках подготовки к форуму она посетила Москву.
Ранее должность посла по делам Арктики и Антарктики занимал бывший премьер-министр Франции Мишель Рокар, скончавшийся в 2016 году.