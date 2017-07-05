Лукашенко назвал Европу сосредоточием всех проблем

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа оказалась на перекрестке всех проблем. Такое мнение он высказал в среду, выступая на сессии ПА ОБСЕ в Минске.

"К сожалению, по многим проблемным вопросам наша матушка-Европа оказалась на перекрестке проблем, проблем, которые, казалось бы, не касались европейского континента, но Европа и мы оказываемся в эпицентре этих проблем", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что "идет война, которая породила негативный процесс на Ближнем Востоке", а последствия его почувствовали в Европе. По его словам - это "нелегальная миграция, терроризм". "Даже выборы, которые прошли в США, как в фокусе отразились на европейском континенте, - отметил Лукашенко, - начались определенные процессы переформатирования наших отношений с США, американо-европейских отношений".

По его словам, эти процессы "непростые, нелегкие". "Я уверен, что европейцы и американцы преодолеют весь негатив этих проблем", - сказал он.

Лукашенко добавил, что важность момента заключается еще и в том, что "мы как никогда почувствовали, что значит бездействовать".

Соблюдение прав человека в Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия стремится к соблюдению верховенства закона, прав человека и демократии, которых в республике не меньше, чем в других странах Европы.

Он констатировал, что важнейшим элементом обеспечения всего комплекса прав и свобод граждан, стала разработка в истории Белоруссии национального плана по правам человека. "В его реализацию вовлечены максимально организации гражданского общества", - сказал белорусский президент.

Он также выразил несогласие с утверждением о том, что в Белоруссии препятствуют деятельности СМИ. "Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране - это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла", - заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что "в плане развития интернета и его доступности вы нас никогда не упрекнете". "Со СМИ у нас проблем нет. Я еще раз подчеркиваю: тот, кто хочет знать о том, что происходит в мире, знает", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко позитивно оценил тот факт, что в последнее время у Белоруссии складываются конструктивные отношения с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) по вопросам совершенствования избирательного процесса. Вместе с тем глава Белоруссии подчеркнул необходимость разработки в рамках ОБСЕ единых стандартов по проведению выборов.

"Коль речь идет о выборных процессах, и они наиболее острые, вызывают сомнения в европейских государствах, давайте выработаем перечень требований к выборному процессу. И по этим требованиям будем предъявлять претензии или одобрять тот или иной выборный процесс", - предложил Лукашенко.

"Но пока у нас и этого нет", - сказал президент Белоруссии.

Проблема смертной казни в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия решит проблему смертной казни, но для этого необходимо время и понимание европейских государств.

"Чтобы отказаться от смертной казни, нужно время. Поэтому вы нас, пожалуйста, не торопите. Мы знаем, что это такое, и каковы ваши требования. И я уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам ПА ОБСЕ.

Глава Белоруссии заявил, что в республике слышат предложения об отмене смертной казни. "Мы эти предложения слышим и не только слышим. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно цивилизованное европейское государство пойти не может", - отметил белорусский президент.

Перезапуск Хельсинкского процесса

Лукашенко вновь инициирует перезапуск Хельсинкского процесса.

"Очевидна необходимость обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, - сказал он. - При этом следует учесть огромный позитивный опыт Хельсинкского процесса 70-х годов, свидетельствующий [о том], что действовать надо на упреждение, а не принимать решения постфактум".

По его словам, все это заставляет говорить "об актуальности идеи запуска нового Хельсинкского процесса". "То есть широкого диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на нашем общем пространстве - в Евро-Атлантике и Евразии", - сказал президент.

Кризис на Украине

Белоруссия поддерживает деятельность трехсторонней контактной группы по Украине и в дальнейшем будет всячески способствовать урегулированию конфликта в этой стране, заявил также Лукашенко.

"Всецело мы поддерживаем деятельность трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой группы ОБСЕ в Украине. Мы и далее будем делать все необходимое, чтобы в этом государстве наступил мир", - отметил он.

Он подчеркнул, что "Минск стал признанной переговорной площадкой по урегулированию кризиса в нашей братской Украине".

"Мы будем обязательно действовать в рамках договоренностей, прежде всего России и Украины, по этим проблемам", - заверил белорусский лидер. Лукашенко также заявил, что Белоруссия "ни в коем случае не собирается бежать впереди". "Мы обязательно будем исполнять то, о чем договариваются конфликтующие стороны и государства, которые являются донорами стабильности в украинском государстве", - сказал президент Белоруссии.