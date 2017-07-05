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Туск и Юнкер призвали Европу сплотиться для защиты западных ценностей на саммите G20

Международная панорама
5 июля, 16:21 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 5, июля. /ТАСС

В открытом письме председатель Европейского совета и глава Еврокомиссии отметили, что роль Европы в мире и ответственность ЕС на международном уровне быстро растет

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БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвали Европу сплотиться для защиты западных ценностей на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Об этом они заявили в совместном открытом письме.

"Роль Европы в мире и наша ответственность на международном уровне в наше бурное время быстро растет. Более чем когда-либо ЕС стал примером для всех, кто ценит принципы либеральной демократии, права человека, свободную и справедливую торговлю и конкретные действия в ответ на глобальные вызовы, такие как глобальные изменения климата, бедность, терроризм и миграция", - говорится в письме.

Лидеры ЕС пообещали поднять все эти темы на предстоящем саммите в Гамбурге.

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Саммит G20 в Гамбурге
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Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод
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