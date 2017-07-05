Юнкер сожалеет о выборе слов на сессии Европарламента, который он назвал посмешищем

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сожалеет о своих словах в адрес Европарламента (ЕП), который он, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, назвал посмешищем. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя главы ЕК.

"Он сожалеет о том, что назвал Европарламент "смешным", - приводит его слова DPA. Однако в разговоре со спикером Европарламента Антонио Таяни Юнкер еще раз выразил беспокойство работой депутатов, отметил представитель председателя ЕК.

Во вторник Юнкер заявил, что "Европейский парламент очень смешон". "Я приветствую тех, кто соизволил присутствовать в зале, но тот факт, что на этих дебатах сидят порядка трех десятков депутатов (из 750 - прим. ТАСС), в достаточной мере показывает, что парламент несерьезен", - подчеркнул Юнкер на слушаниях, посвященных подведению итогов председательства в ЕС Мальты.

Как отметил глава ЕК, своим отношением евродепутаты фактически продемонстрировали пренебрежение к Мальте, которую на сессии представлял премьер-министр Джозеф Мускат, с нескрываемой ухмылкой слушавший это заявление главы ЕК.

"Хотел сказать вам сегодня: если бы господин Мускат был госпожой [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, что несколько трудно представить, или господином [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, что представить легче, у нас бы тут был полный зал. Парламент совершенно смешон", - сказал Юнкер, переходя с французского на английский, активно жестикулируя и задевая микрофон.

На этом моменте выступающего резко перебил Таяни, высказавшийся по-итальянски. "Прошу вас, господин председатель, проявить более уважительное отношение. Прошу вас, вы можете критиковать парламент, но не комиссия должна контролировать парламент, а парламент должен контролировать комиссию", - указал он. Ремарка Таяни была встречена редкими аплодисментами присутствовавших в зале евродепутатов.