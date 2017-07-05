Эрдоган полагает, что ФРГ "совершает самоубийство", запрещая ему выступить в Гамбурге

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение правительства ФРГ запретить ему выступить перед соотечественниками во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Zeit, выдержки из которого распространены в среду.
"Германия совершает самоубийство", - сказал он.
"ФРГ должна исправить эту ошибку", - сказал президент.
В конце июня немецкие власти получили запрос из Анкары на проведение мероприятия с участием Эрдогана и турецких граждан в Гамбурге. 29 июня он был отклонен. 30 июня стало известно, что правительство ФРГ приняло решение запретить всем иностранным политикам вести предвыборную агитацию в Германии.
Берлин неоднозначно относится к публичным выступлениям турецких политиков на территории ФРГ. В частности, весной были отменены два мероприятия с участием министров из Анкары: главы минюста Бекира Боздага и главы минэкономики Нихата Зейбекчи. Они собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. В ФРГ не хотели давать представителям руководства другой страны площадку для госпропаганды, утверждали наблюдатели. Официальные версии отказа сводились к тому, что организаторы не могли обеспечить безопасность участников мероприятий.
Аналогичные запреты последовали из ряда других европейских стран. После этого начался очередной виток напряженности в отношениях Анкары с Берлином и правительствами других государств ЕС. В частности, в Турции обвинили Европу в использовании "нацистских методов".
В ФРГ проживают около 1,5 млн выходцев из Турции. На референдуме около двух третей из них проголосовали в поддержку реформы Эрдогана, что озаботило местных наблюдателей.