Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко: ОБСЕ может сыграть свою роль в выстраивании диалога между ЕС и ЕврАзЭС

Международная панорама
5 июля, 16:51 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, июля. /ТАСС

Президент Белоруссии назвал парадоксальным то, что "европейская интеграция сочетается с новыми линиями размежевания, ограничениями в торговле и санкциями"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Белоруссия выступает за развитие объединительных процессов между различными интеграционными площадками и отводит ОБСЕ в этом плане большую роль. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Площадка ОБСЕ может быть использована для налаживания диалога между различными экономическими интеграционными объединениями, в первую очередь между ЕС и Евразийским экономическим союзом, а также между ЕС, ЕврАзЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

При этом Лукашенко назвал парадоксальным то, что "европейская интеграция сочетается с новыми линиями размежевания, ограничениями в торговле и санкциями". Он констатировал, что сейчас существует "дефицит понимания друг друга по самому широкому кругу вопросов".

"На наших глазах вновь возникают геополитические разломы. Обостряются или тлеют замороженные конфликты. Явно или скрыто растет напряженность в военной сфере, снова увеличиваются расходы на ее содержание", - констатировал президент Белоруссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
2
Меркель констатировала изменение мирового порядка
3
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
4
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств
7
В Болгарии столкнулись 40 автомобилей
Темы дня
Реклама