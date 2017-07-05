Лукашенко: ОБСЕ может сыграть свою роль в выстраивании диалога между ЕС и ЕврАзЭС

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МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Белоруссия выступает за развитие объединительных процессов между различными интеграционными площадками и отводит ОБСЕ в этом плане большую роль. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"Площадка ОБСЕ может быть использована для налаживания диалога между различными экономическими интеграционными объединениями, в первую очередь между ЕС и Евразийским экономическим союзом, а также между ЕС, ЕврАзЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", - отметил белорусский лидер.
При этом Лукашенко назвал парадоксальным то, что "европейская интеграция сочетается с новыми линиями размежевания, ограничениями в торговле и санкциями". Он констатировал, что сейчас существует "дефицит понимания друг друга по самому широкому кругу вопросов".
"На наших глазах вновь возникают геополитические разломы. Обостряются или тлеют замороженные конфликты. Явно или скрыто растет напряженность в военной сфере, снова увеличиваются расходы на ее содержание", - констатировал президент Белоруссии.