Лукашенко: ОБСЕ может сыграть свою роль в выстраивании диалога между ЕС и ЕврАзЭС

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Белоруссия выступает за развитие объединительных процессов между различными интеграционными площадками и отводит ОБСЕ в этом плане большую роль. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Площадка ОБСЕ может быть использована для налаживания диалога между различными экономическими интеграционными объединениями, в первую очередь между ЕС и Евразийским экономическим союзом, а также между ЕС, ЕврАзЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

При этом Лукашенко назвал парадоксальным то, что "европейская интеграция сочетается с новыми линиями размежевания, ограничениями в торговле и санкциями". Он констатировал, что сейчас существует "дефицит понимания друг друга по самому широкому кругу вопросов".

"На наших глазах вновь возникают геополитические разломы. Обостряются или тлеют замороженные конфликты. Явно или скрыто растет напряженность в военной сфере, снова увеличиваются расходы на ее содержание", - констатировал президент Белоруссии.