Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Делегации РФ, провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) покинули переговоры гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске в знак протеста против неконструктивной позиции Киева по вопросу обмена пленными. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

"[Представитель Украины в гуманитарной подгруппе] Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

"В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ", - сообщила Кобцева.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение комплекса.