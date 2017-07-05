В СМИ Катара появились детали ответа Дохи на требования четырех арабских стран

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Катар предложил арабским странам понизить уровень дипломатических отношений с Ираном и закрыть базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) телеканал Al Arabiya. Об этом говорится в ответе Дохи на ультиматум Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Отдельные пункты этого документа в среду опубликовали некоторые СМИ Катара.
Так, по данным катарской прессы, в ответе Дохи говорится, что Катар - не единственная арабская страна, поддерживающая отношения с Ираном, и арабские страны, со своей стороны, также должны последовать одному из требований и снизить уровень дипломатического представительства в Тегеране. Кроме того, Доха исключила возможность закрытия турецкой военной базы, мотивировав это тем, что Устав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), членом которого является Катар, не запрещает подобного рода сотрудничество с другими странами.
На требование закрыть телеканал Al Jazeera катарские власти предложили четырем арабским странам ответить симметрично и прекратить вещание других арабских телеканалов, таких, например, как Al Arabiya и Al Hadath, штаб-квартиры которых находятся в ОАЭ.
Эти подробности ответа Дохи стали известны практически одновременно с проходящим в Каире совещанием глав МИД арабских стран, на котором решается вопрос о дальнейших совместных действиях четырех государств в отношении Катара.
Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.
Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек.