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В СМИ Катара появились детали ответа Дохи на требования четырех арабских стран

Международная панорама
5 июля, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В Дохе исключили возможность закрытия турецкой военной базы, а также предложили арабским странам понизить уровень дипотношений с Ираном и закрыть телеканалы Al Arabiya и Al Hadath, базирующиеся в ОАЭ

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© Warren Little/Getty Images

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Катар предложил арабским странам понизить уровень дипломатических отношений с Ираном и закрыть базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) телеканал Al Arabiya. Об этом говорится в ответе Дохи на ультиматум Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Отдельные пункты этого документа в среду опубликовали некоторые СМИ Катара.

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Так, по данным катарской прессы, в ответе Дохи говорится, что Катар - не единственная арабская страна, поддерживающая отношения с Ираном, и арабские страны, со своей стороны, также должны последовать одному из требований и снизить уровень дипломатического представительства в Тегеране. Кроме того, Доха исключила возможность закрытия турецкой военной базы, мотивировав это тем, что Устав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), членом которого является Катар, не запрещает подобного рода сотрудничество с другими странами.

На требование закрыть телеканал Al Jazeera катарские власти предложили четырем арабским странам ответить симметрично и прекратить вещание других арабских телеканалов, таких, например, как Al Arabiya и Al Hadath, штаб-квартиры которых находятся в ОАЭ.

Эти подробности ответа Дохи стали известны практически одновременно с проходящим в Каире совещанием глав МИД арабских стран, на котором решается вопрос о дальнейших совместных действиях четырех государств в отношении Катара.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек.

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