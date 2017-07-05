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FT: британские власти не будут депортировать нелегальных мигрантов из дома Grenfell Tower

Международная панорама
5 июля, 18:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июля. /ТАСС

Все пострадавшие в результате пожара получат ограниченное разрешение на пребывание в стране с полным доступом к услугам по оказанию помощи и поддержки, сообщил замглавы британского МИД Брэндон Льюис

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ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании разрешит нелегальным мигрантам, проживавшим в сгоревшем лондонском жилом доме Grenfell Tower, остаться в стране на год и избежать таким образом депортации. Об этом в среду заявил заместитель главы британского МВД по вопросам иммиграции Брэндон Льюис, информирует газета Financial Times.

По его словам, все пострадавшие в результате пожара в Grenfell Tower "получат ограниченное разрешение на пребывание в Великобритании с полным доступом к соответствующим услугам по оказанию помощи и поддержки". Льюис подтвердил, что нарушителям иммиграционного законодательства Великобритании будет позволено находиться в стране в течение 12 месяцев, чтобы те, в свою очередь, "смогли справиться с тяжелыми обстоятельствами и начать строить свои жизни заново".

Благотворительные организации и британские юристы ранее отмечали, что люди, проживавшие в Grenfell Tower и не имевшие при этом легального статуса нахождения в стране, боятся обращаться за помощью к британским властям, опасаясь депортации, указывает издание.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, в основном выходцы из стран Ближнего Востока и Африки, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Жертвами этого пожара стали около 80 человек.

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