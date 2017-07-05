СМИ: арабские страны намерены резко ужесточить санкции в отношении Катара

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна во время встречи в Каире, 5 июля © EPA/KHALED ELFIQI / POOL

КАИР, 5 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет намерены резко ужесточить уже введенные ими ограничения в отношении Катара, в частности, наложить арест на собственность эмирата, имеющуюся в этих четырех государствах. Об этом в среду сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, главы МИД четырех стран, которые проводят совещание в египетской столице, помимо ареста собственности Катара собираются обратиться с призывом к другим арабским государствам разорвать дипломатические отношения с Дохой. К ним, по замыслу министров, должен присоединиться и Кувейт, который до последнего момента играл роль посредника при урегулировании конфликта с Катаром.

Кроме того, речь может идти и о прекращении сотрудничества с Дохой всех компаний из арабских стан, которые еще поддерживают связи со своими партнерами в Катаре.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек.