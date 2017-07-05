Bloomberg: американские дипломаты опасаются, что Путин переиграет Трампа в ходе встречи

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на предстоящей в Гамбурге первой встрече с Дональдом Трампом будет иметь преимущество, поскольку обладает значительно большим внешнеполитическим опытом, чем нынешний лидер США. Такое мнение привело в среду информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на ветеранов американской дипломатии.

"Я весьма обеспокоена тем, что США могут переиграть", - приводит агентство мнение бывшего заместителя помощника министра обороны США по делам России и Украины Эвелин Фаркас. Трамп, по ее мнению, "склонен к лести, а Путин очень хорошо разбирается в психологии нашего президента".

Как указал бывший посол США в России Уильям Бернс, президент РФ "прибудет на встречу хорошо подготовленным, и важно, чтобы американская сторона также была хорошо подготовлена".

Встреча двух лидеров продемонстрирует, что у них принципиально разные походы к личной дипломатии, - отметило агентство. - Путин известен как опытный, целеустремленный тактик, который всегда тщательно готовится к встречам и которого нелегко отвлечь от достижения поставленных целей. Трамп же известен как деятель, пренебрегающий подготовкой к встречам и вместо этого надеющийся на силу воли и на умение разобраться в собеседнике.

По версии агентства, встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 заложит основу для американо-российских отношений на предстоящие четыре года, поскольку в повестке дня фигурирует целый ряд требующих самого пристального внимания глобальных проблем, таких, как санкции США в отношении России, ситуации на Украине, на Корейском полуострове и в Сирии, отношения с Ираном и предполагаемое вмешательство РФ в американскую предвыборную кампанию.