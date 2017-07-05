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Киев и Лондон договорились начать консультации о зоне свободной торговли

Международная панорама
5 июля, 18:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

По мнению премьера Украины, новые механизмы сотрудничества двух стран имеют большие перспективы

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что Украине удалось достигнуть договоренности с Великобританией о начале консультаций о зоне свободной торговли (ЗСТ).

"Я поднял вопрос и нашел поддержку того, что мы начнем консультации относительно подходов установления зоны свободной торговли с Великобританией, - сказал он в среду по итогам встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй. - В рамках нашего сотрудничества с Великобританией мы считаем, что есть большая перспектива и большая заинтересованность наших экономик в новых механизмах сотрудничества".

Гройсман напомнил, что уже удалось достигнуть договоренности о ЗСТ с Канадой, которая начнет действовать с 1 сентября, а в настоящее время продолжаются переговоры по данному вопросу с Турцией и Израилем.

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

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Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
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