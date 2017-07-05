СМИ: Франция скорректировала позицию по Сирии после президентских выборов

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Франция с приходом в Елисейский дворец Эмманюэля Макрона внесла "серьезные коррективы в свою позицию по Сирии, по сравнению с временами его предшественника Франсуа Олланда". Такое мнение высказал в среду парижский еженедельник Le Canard enchaîné. Париж, отметил он, больше не выдвигает в качестве условия отстранение от политического процесса сирийского президента Башара Асада.

Свою роль в такой корректировке курса, полагает издание, мог сыграть документ экспертов Interaction. По словам еженедельника, этот аналитический дискуссионный клуб, созданный при Главном управлении внешней безопасности (DGSE), "представил в конце мая в Елисейский дворец и в военное ведомство свой обзор ситуации в Сирии". В состав клуба, указал еженедельник, входят "исследователи, университетские преподаватели, специалисты по геополитике".

В докладе эксперты констатируют, что "режим Асада находится ныне в лучшем положении, чем когда-либо с 2011 года, благодаря поддержке России и Ирана". "Дезорганизованная и раздробленная оппозиция не представляет стратегической угрозы, - считает издание, ссылающееся на мнение аналитиков. - Главные оппозиционные группы все сильнее расколоты, часто недостаточно оснащены и деморализованы".

"В этой оппозиции, - считают эксперты, - все больше доминируют экстремистские группировки". Что касается террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ТАСС), то эта организация, как полагают аналитики, "после падения халифата продолжит борьбу в Европе".

В отношении ситуации в Ираке Interaction придерживается пессимистического прогноза: "Освобождение Мосула поднимет столько же новых проблем, сколько решит прежних". "Скрытые конфликты рискуют выйти на поверхность в 2017 и 2018 годах, как между курдами и шиитами, так и между двумя главными партиями курдов", - предостерегают авторы обзора. "И это после 14 лет американской войны", - замечает французский еженедельник в своем комментарии к докладу.

Le Canard enchaîné - еженедельник со столетней историей - имеет во Франции репутацию издания, основывающегося в информации на первоисточниках. В декабре 1973 года сотрудники французской контрразведки предприняли попытку установить в его редакции подслушивающие устройства, что привело к отставке министра внутренних дел Раймона Марселена. В эпоху интернета еженедельник по-прежнему делает ставку на печатный формат.