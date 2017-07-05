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В Минске договорились о разведении вооружений у Станицы Луганской 8 июля

Международная панорама
5 июля, 19:28 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, июля. /ТАСС

Как сообщил пресс-секретарь главы делегации ДНР, участники переговоров также подчеркнули необходимость соблюдения ранее заявленного "хлебного перемирия"

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МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились 8 июля предпринять очередную попытку разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах Дениса Пушилина.

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"Участникам встречи удалось прийти к соглашению о разведении сил и средств в Станице Луганской 8 июля", - написала она в Facebook.

Кроме того, по словам Талакиной, участники переговоров подчеркнули необходимость соблюдения ранее заявленного "хлебного перемирия". При этом вопрос безопасности водных объектов, который также поднимался на встрече в Минске, остался открытым. "Создавать отдельные зоны безопасности и отводить силы от объектов водоснабжения республики считают неприемлемым. У нас уже есть опыт создания серых зон, которые в последствие были заняты противником. Повторять этот опыт у нас желания нет", - уточнила она.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание пилотных зон безопасности на трех участках: у Золотого (ЛНР), Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался.

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