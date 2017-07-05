В Минске договорились о разведении вооружений у Станицы Луганской 8 июля

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились 8 июля предпринять очередную попытку разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах Дениса Пушилина.

"Участникам встречи удалось прийти к соглашению о разведении сил и средств в Станице Луганской 8 июля", - написала она в Facebook.

Кроме того, по словам Талакиной, участники переговоров подчеркнули необходимость соблюдения ранее заявленного "хлебного перемирия". При этом вопрос безопасности водных объектов, который также поднимался на встрече в Минске, остался открытым. "Создавать отдельные зоны безопасности и отводить силы от объектов водоснабжения республики считают неприемлемым. У нас уже есть опыт создания серых зон, которые в последствие были заняты противником. Повторять этот опыт у нас желания нет", - уточнила она.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание пилотных зон безопасности на трех участках: у Золотого (ЛНР), Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался.