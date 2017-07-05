Тиллерсон совершит поездки в Гамбург, Киев и Стамбул

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон нанесет на этой неделе визиты в Гамбург, Киев и Стамбул. Об этом объявила в среду пресс-служба Госдепартамента.

Как она уточнила, шеф американской дипломатии войдет в состав делегации президента США Дональда Трампа, отправившегося несколько часов назад в Европу. Американский лидер сначала посетит Польшу, а затем примет участие в саммите Группы двадцати в германском Гамбурге 7-8 июля. В рамках пребывания в Гамбурге 7 июля состоится первая личная встреча Трампа и президента России Владимира Путина. Кроме того, как ожидается, в Гамбурге состоится новый раунд переговоров между Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Из ФРГ Тиллерсон отправится "со своим первым официальным визитом в Киев", где будет находиться 9 июля. У него запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и "молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества". "Госсекретарь подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины и одновременно призовет ее правительство продолжать реализацию реформ, укрепляющих экономическую, политическую и военную устойчивость" республики.

9 июля глава внешнеполитического ведомства США прибудет в Стамбул, где будет находиться по 10 июля. У него намечены встречи "с высокопоставленными должностными лицами Турции для обсуждения спектра двусторонних и региональных вопросов".