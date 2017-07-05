Арабские страны продолжат бойкот Катара

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет продолжат оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.

Об этом заявил в среду в Каире министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Бойкот в отношении Катара продолжится, пока Доха не изменит свою политику, - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД четырех арабских стран. - О дополнительных шагах в отношении Катара будет объявлено в подходящее время после консультаций".

Глава саудовского МИД подчеркнул, что бойкотирующие эмират государства приняли "комплекс мер, направленных на прекращение финансирования терроризма".

В совместном заявлении, принятом сторонами говорится о том, что Катар должен прекратить поддерживать террористические группировки и вмешательство во внутренние дела стран региона, а также выполнять резолюции, принятые арабскими государствами. Кроме того, министры заявили о необходимости соблюдения Дохой решений, принятых арабскими странами, в частности эр-риядского соглашения по противодействию терроризму.

Министры выразили сожаление, что на свои требования они получили от Дохи отрицательный ответ.

Членство Катара в ССАПГЗ

Решение о членстве Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) может быть принято только в рамках этой региональной организации, заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Он также пояснил, что встреча в Каире "носила консультативный характер". "Мы изучим ситуацию и позднее примем ясные и конкретные решения", - подчеркнул Халед бен Ахмед Аль Халифа.

Как было объявлено на пресс-конференции, следующую встречу по вопросу о дальнейших отношениях с Катаром министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта проведут в столице Бахрейна, Манаме.

Совещание глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта состоялось в Каире. На этой встрече обсуждался вопрос о дальнейших совместных действиях четырех арабских стран по отношению к Катару после истечения в среду срока ультиматума, выдвинутого Дохе.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.