Генсек ООН принял решение вернуться на переговоры по Кипру в Швейцарии

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг вернется в Швейцарию, где проходит решающая стадия переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН "почувствовал, что его присутствие на переговорах откроет возможности" для их успешного завершения. "Также ему поступили несколько обращений от участников переговоров с просьбой вернуться", - добавил Дюжаррик.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, означает ли возвращение генсека в Швейцарию, что дискуссии по Кипру достигли решающего момента. "Я думаю, что опасно делать какие-либо предположения на данном этапе. Генеральный секретарь просто почувствовал, что сейчас хороший момент для возвращения на переговоры", - сказал Дюжаррик.

Раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН проходит в швейцарском курортном альпийском городке Кран-Монтана с 28 июня. В нем принимает участие лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя. Дата завершения встречи, которая считается продолжением международной конференции по Кипру, состоявшейся в Женеве 12 января в аналогичном формате, пока не определена.

Кипр разделен по национальному признаку со времен вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории.