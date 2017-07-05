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СМИ: полевой командир "Джебхат ан-Нусры" пострадал в результате взрыва в Эрсале

Международная панорама
5 июля, 21:19 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 5, июля. /ТАСС

На пути следования колонны боевиков из экстремистской группировки была установлена мина, сообщил телеканал Al Mayadeen

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БЕЙРУТ, 5 июля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в среду к востоку от пограничного с Сирией ливанского города Эрсаль. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, мина была установлена на пути следования колонны боевиков из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), в которой находился один из ее военных главарей Абу Халед ат-Телли. По предварительной информации, он и еще четверо человек получили ранения.

Ат-Телли разыскивается ливанскими и сирийскими властями. Он возглавлял формирования террористов "Джебхат ан-Нусры" в горной местности Калямун (70 км от Дамаска). Сирийские войска при поддержке отрядов шиитской милиции "Хезболлах" вернули в мае под свой контроль участок совместной границы в этом районе протяженностью 113 км. В результате банды "Джебхат ан-Нусры" и другой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оказались блокированными в труднодоступной местности в окрестностях Эрсаля.

30 июня в ходе рейда в двух лагерях сирийских беженцев Нур и Карья в горной долине Вади-Хмейид под Эрсалем, куда просочились террористы, ливанские военнослужащие задержали 40 человек. Все они подозреваются в принадлежности к бандформированиям.

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