Тиллерсон изучает возможности привлечения США к поддержке реализации "Минска"

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает варианты того, как Вашингтон может быть вовлечен в поддержку реализации минских соглашений для урегулирования на востоке Украины. Об этом сообщила во вторник журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга, проводившегося в формате телеконференции.

"Госсекретарь собирает информацию по поводу того, как США могут быть вовлечены в [поддержку] реализации минских соглашений", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, Тиллерсон в ходе рабочего визита на Украину намерен обсудить с киевскими властями ход реализации реформ.

"[США намерены] выразить поддержку проводимым на Украине реформам по мере того, как Украина пытается сформировать современное, транспарентное и надежное правительство, которое будет вести страну в сторону европейской интеграции", - сказал он.

Ранее в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства объявила, что Тиллерсон нанесет на этой неделе визиты в Гамбург, Киев и Стамбул. Как она уточнила, шеф американской дипломатии войдет в состав делегации президента США Дональда Трампа, отправившегося несколько часов назад в Европу.