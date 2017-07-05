Тиллерсон изучает возможности привлечения США к поддержке реализации "Минска"

Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатовМеждународная панорама 5 июля, 21:40
Мещеряков: "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в РФПЛСпорт 5 июля, 21:37
Ремонт стадиона "Локомотив" завершится к началу августаСпорт 5 июля, 21:09
Сычев сообщил, что пошел бы учиться на тренера, если бы не вернулся в "Локомотив"Спорт 5 июля, 21:01
Сенатор Круз считает незаконным разглашение имени создателя скандального видео с ТрампомМеждународная панорама 5 июля, 20:55
Геркус: контракт Сычева с "Локомотивом-Казанкой" рассчитан на годСпорт 5 июля, 20:52
Семин заявил, что "Локомотиву" нужны новые футболисты на многие позицииСпорт 5 июля, 20:42
Россия предложит странам ООН вместе бороться с картелямиЭкономика и бизнес 5 июля, 20:39
Медведев после проигрыша на Уимблдоне кинул монеты в сторону судьиСпорт 5 июля, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает варианты того, как Вашингтон может быть вовлечен в поддержку реализации минских соглашений для урегулирования на востоке Украины. Об этом сообщила во вторник журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга, проводившегося в формате телеконференции.
"Госсекретарь собирает информацию по поводу того, как США могут быть вовлечены в [поддержку] реализации минских соглашений", - сказал он.
По словам представителя Госдепа, Тиллерсон в ходе рабочего визита на Украину намерен обсудить с киевскими властями ход реализации реформ.
"[США намерены] выразить поддержку проводимым на Украине реформам по мере того, как Украина пытается сформировать современное, транспарентное и надежное правительство, которое будет вести страну в сторону европейской интеграции", - сказал он.
Ранее в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства объявила, что Тиллерсон нанесет на этой неделе визиты в Гамбург, Киев и Стамбул. Как она уточнила, шеф американской дипломатии войдет в состав делегации президента США Дональда Трампа, отправившегося несколько часов назад в Европу.