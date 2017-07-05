Убийца пенсионеров в Австрии мог быть связан с ИГ

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Выходец из Туниса, который жестоко расправился с парой пенсионеров в австрийском городе Линц (федеральная земля Верхняя Австрия) 30 июня по политическим мотивам, мог быть связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду на специальной пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

"Расследование указывает на подтекст ИГ, - сказал Соботка. - Речь идет о мусульманине, который поддался радикальным настроениям. У этого преступления был явный исламистский подтекст".

По словам министра, на это, в частности, указывают материалы, которыми мужчина интересовался в социальных сетях. Полиция изъяла электронные носители в его квартире и изучила его переписку в интернете, которая указала на исламистский след.

1 июля стало известно, что 54-летний мигрант совершил убийство пожилой австрийской пары, а затем добровольно явился с повинной в полицию. На допросе он рассказал следователям, что тщательно спланировал преступление, поскольку думал, что эта пара поддерживает правую партию и якобы не любит приезжих. Мусульманский мигрант утверждал, что много лет чувствовал несправедливое к себе отношение австрийского общества и обвинил во всех своих бедах правых политиков.

Как отмечалось, тунисец живет в Австрии с 1989 года, женился на австрийке, которая после свадьбы обратилась в ислам. Два раза в неделю он доставлял пожилой паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита к пенсионерам он сначала задушил 85-летнюю женщину, после этого расправился с помощью полена и ножа с ее 87-летним мужем, а затем поджег их тела.

Жесткая реакция на беспрецедентное в Австрии преступление последовала от канцлера Кристиана Керна. Он осудил жесткое убийство и заявил о неприемлемости расправы над людьми из-за их политических предпочтений.