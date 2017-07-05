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Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов

Международная панорама
5 июля, 21:40 UTC+3

"В стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - сказал экс-президент Украины

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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович решил отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов.

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - говорится в заявлении Януковича.

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