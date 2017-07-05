Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович решил отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов.
"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - говорится в заявлении Януковича.