МИД Украины вызвал посла Польши из-за резкого заявления польского министра о Бандере

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. МИД Украины вызвал посла Польши на Украине Яна Пекло и выразил ему разочарование в связи с заявлением польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского о том, что Украина не войдет в Европу с культом Бандеры. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Польском дипломату было указано, что на Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши", - говорится в сообщении. "Привлечено внимание к необходимости более сдержанного подхода польских политиков к чувствительным историческим вопросам и упомянуто о неоднократных призывах не политизировать чувствительные страницы совместного исторического прошлого, - подчеркнули в пресс-службе. - Украинская сторона в очередной раз отметила, что оценка тех или иных исторических событий - это задача историков". Дипломату также было указано на якобы некорректность высказываний министра о ситуации на востоке Украины.
При этом в МИД Украины подтвердили готовность к дальнейшему "развитию равноправного и конструктивного взаимодействия с Польшей в духе взаимного понимания и уважения".
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в опубликованном в понедельник интервью wSieci высказал мнение, что Украина, которая строит свое национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры, в Европу не войдет. Отвечая на вопрос о развитии отношений с Украиной, министр указал, что хуже всего они складываются в сфере истории и что Варшава будет добиваться того, чтобы все вопросы были закрыты, прежде чем Киев "встанет у ворот Европы с просьбой о членстве".
В Польше негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-45 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.