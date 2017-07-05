Ливийская национальная армия полностью освободила Бенгази от террористов

ТУНИС, 5 июля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) полностью освободила от террористов город Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается центром восстания 2011 года - прим. ТАСС). Об этом заявил в среду вечером в ходе выступления на телевидении командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар, передает агентство AFP.

"После длительной войны против терроризма и его пособников, которая длилась более трех лет, сообщаем, что Бенгази полностью освобожден", - указал он.

С 2014 года армия вела в Бенгази ожесточенную борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков террористической группировки "Исламское государство" и связанных с "Аль-Каидой" (обе организации запрещены в РФ) формирований. С середины ноября прошлого года армия вела наступление на западные кварталы, в последнее время стремилась вытеснить экстремистов из их последних оплотов на севере.