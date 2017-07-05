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Постпред Великобритании: СБ ООН должен немедленно начать работу над резолюцией по КНДР

Международная панорама
5 июля, 23:25 дата обновления: 5 июля, 23:45 UTC+3

По словам Мэттью Райкрофта, ракетные пуски Пхеньяна дестабилизируют ситуацию в регионе

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ООН, 5 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен немедленно начать работу над резолюцией, которая ужесточит санкции в отношении КНДР за проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявил в среду постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт на заседании СБ.

По его словам, Пхеньян своими ракетными пусками продолжает грубо нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, а также дестабилизирует ситуацию в регионе. "Соединенное Королевство поддерживает введение новых, обязательные для исполнения мер, которые повысят цену за эти нелегальные действия. Совет Безопасности должен немедленно начать работу над новой резолюцией для достижения этой цели", - сказал он.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности. 

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Ракетные запуски в КНДР
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