DPA: к расследованию обвинений в адрес Катара привлекут немецкую разведку

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии будет оказывать содействие в расследовании обвинений в адрес Катара, который арабские страны обвинили в пособничестве террористам. Об этом сообщило в среду немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в делегации главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, который завершает ближневосточное турне.

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5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и приняли ряд мер, в том числе прекращение морского и воздушного сообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. 22 июня арабские страны передали через Кувейт список из 13 требований, выполнение которых необходимо для выхода из кризиса.

В перечень требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. В Катаре заявили, что не могут выполнить их. В понедельник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал официальный ответ катарского руководства на предъявленный ультиматум эмиру Кувейта шейху Сабаху аль- Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, выступающему посредником в урегулировании.