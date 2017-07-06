Трамп прибыл в Варшаву, где выступит с первой в Европе публичной речью

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу. Авиалайнер американского лидера Air Force One вечером в среду приземлился в аэропорту Варшавы. Прибытие спецборта в прямом эфире транслирует Польское телевидение.

Утром в четверг Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, примет участие в саммите глав государств Междуморья - стран, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Он также выступит с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе на варшавской площади Красиньских. Как сообщил глава кабинета польского лидера Кшиштоф Щерский, она будет посвящена вопросам безопасности, отношениям с Европой, а также польско-американскому сотрудничеству.

Предстоящую речь Трампа в Польше называют "программным заявлением по внешней политике США" и "обращением к европейскому народу". "Президент США выступит с речью не только для Польши, а для всего мира", - сказал ранее Дуда.

Варшава тщательно подготовилась к приезду президента США. Из соображений безопасности в польской столице перекрыли несколько улиц, запрещена парковка вдоль дорог, по которым будет проезжать кортеж американского лидера, введены изменения в маршруты общественного транспорта, действует запрет на въезд в центральную часть города грузовых автомобилей.