США не будут заранее информировать о своих шагах по КНДР

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Белый дом отказался заранее рассказывать о своих планах по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Как заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, США "были довольно последовательны" в том, что не собирались заранее "информировать о своих следующих шагах" в отношении Пхеньяна. "Но у меня сейчас ничего нет [по этой ситуации]", - отметила Сандерс.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.