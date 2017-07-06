Телеведущий с госканала взял на себя ответственность за нападение на парламент Венесуэлы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Освальдо Риверо, ведущий одной из программ на венесуэльском государственном канале VTV, взял на себя ответственность за нападение на Национальную ассамблею в среду. Об этом он заявил в своем видеообращении, распространенном в социальных сетях. По данным спикера парламента Хулио Борхеса, от агрессивных действий сторонников правительства пострадали пятеро депутатов и семеро сотрудников парламента.

"Мы берем на себя историческую ответственность за то, что делаем, - сказал Риверо. - Мы протестуем против тех, кто спрятал от нас продовольствие, кто устраивает террористические акты, кто действует против народа". По словам ведущего, никто не отдавал распоряжения о совершении нападения, его участники действовали независимо.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. Ситуацию усугубило решение президента созвать Конституционную ассамблею, не проводя при этом референдум, чтобы изменить основной закон страны.

За это время погибли, по официальным данным, не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.