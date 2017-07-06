Прокурор: в случае отзыва Януковичем своих адвокатов ему предоставят бесплатного защитника

Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущееЭкономика и бизнес 6 июля, 0:26
Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августаМеждународная панорама 6 июля, 0:09
Янукович: у нынешней власти на Украине нет никакой перспективыМеждународная панорама 5 июля, 23:42
ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
Безопасность или нагрузка на бизнес: эксперты о переносе вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 22:25
Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в МосквеПроисшествия 5 июля, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева на следующем заседании может принять решение о предоставлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного адвоката в связи с его заявлением об отказе от услуг действующих защитников. Такое мнение в среду выразил представитель стороны обвинения в суде по делу о госизмене, прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".
"Если будет такое заявление от Януковича (об отзыве адвокатов - прим. ТАСС), суд может принять решение относительно привлечения бесплатного защитника, и Янукович будет обеспечен бесплатным защитником для рассмотрения этого дела", - заявил Кравченко.
В среду Виктор Янукович заявил о своем решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".
Комментируя решение экс-главы государства в беседе с корреспондентом ТАСС, его адвокат Виталий Сердюк пояснил, что Виктор Янукович своим отказом от участия в судебном процессе поставил в нем точку, считая его антиправовым и политическим. Он добавил, что "количество нарушений, допущенных в данном деле, достигло такого уровня, что любой приговор будет ничтожным". На судебном заседании, по словам Сердюка, защитой будет официально подано соответствующее заявление о решении Януковича.