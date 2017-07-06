Прокурор: в случае отзыва Януковичем своих адвокатов ему предоставят бесплатного защитника

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева на следующем заседании может принять решение о предоставлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного адвоката в связи с его заявлением об отказе от услуг действующих защитников. Такое мнение в среду выразил представитель стороны обвинения в суде по делу о госизмене, прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Если будет такое заявление от Януковича (об отзыве адвокатов - прим. ТАСС), суд может принять решение относительно привлечения бесплатного защитника, и Янукович будет обеспечен бесплатным защитником для рассмотрения этого дела", - заявил Кравченко.

В среду Виктор Янукович заявил о своем решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".

Комментируя решение экс-главы государства в беседе с корреспондентом ТАСС, его адвокат Виталий Сердюк пояснил, что Виктор Янукович своим отказом от участия в судебном процессе поставил в нем точку, считая его антиправовым и политическим. Он добавил, что "количество нарушений, допущенных в данном деле, достигло такого уровня, что любой приговор будет ничтожным". На судебном заседании, по словам Сердюка, защитой будет официально подано соответствующее заявление о решении Януковича.