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Мексика, Колумбия и Панама осудили нападение на парламент Венесуэлы

Международная панорама
6 июля, 0:52 дата обновления: 6 июля, 1:48 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, июля. /ТАСС

По мнению мексиканского МИД, случившееся "неприемлемо и недопустимо", и оно "еще сильнее отдаляет Венесуэлу от демократического пути"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Нападение проправительственных группировок на Национальную ассамблею Венесуэлы в среду вызвало осуждение ряда стран региона. Власти Колумбии, Панамы и Мексики решительно осудили случившееся и отметили необходимость прекратить насилие в Боливарианской Республике.

"Правительство Колумбии призывает прекратить насилие и добиться национального соглашения, которое позволило бы Венесуэле преодолеть кризис, который она переживает", - говорится в заявлении колумбийского МИД. В панамском внешнеполитическом ведомстве указали, что в контексте "тяжелой экономической, социальной и гуманитарной ситуации" в Венесуэле необходимо объявить сроки проведения выборов.

По данным спикера венесуэльского парламента Хулио Борхеса, от агрессивных действий сторонников правительства пострадали пятеро депутатов и семеро сотрудников высшего органа законодательной власти. Нападавшие использовали газовые гранаты и пиротехнику.

"Мексика выражает солидарность с членами Национальной ассамблеи, полномочия которых необходимо уважать всегда, - заявили в мексиканском МИД. - Мексика также призывает все стороны воздержаться от провокационных или насильственных действий, которые приводили бы к усугублению кризиса, переживаемого страной". По мнению мексиканского МИД, случившееся "неприемлемо и недопустимо", и оно "еще сильнее отдаляет Венесуэлу от демократического пути".

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. Ситуацию усугубило решение президента созвать Конституционную ассамблею, не проводя при этом референдум, чтобы изменить основной закон страны.

За это время погибли, по официальным данным, не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

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Политический кризис в Венесуэле
Страны
Панама Мексика Колумбия Венесуэла
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