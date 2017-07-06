США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДР

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются продолжать выполнение торговых договоренностей со странами, которые сотрудничают с КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза, назвав Пекин основным торговым партнером Пхеньяна.

"Есть страны, которые позволяют себе торговать с Северной Кореей и даже воодушевляют на это других в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Эти страны хотят сохранить торговые соглашения с Соединенными Штатами. Этого не случится. Наш настрой на ведение торговли меняется, когда страны несерьезно относятся к угрозам в сфере безопасности", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что "основное бремя в осуществлении санкций ООН лежит на Китае". "90% торговли с Северной Кореей идет из Китая", - отметила Хейли. Постпред США также дала понять, что в Вашингтоне будут внимательно следить не только за политикой Пекина в отношении северокорейского руководства: "Мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести дела с этим режимом-изгоем".

При этом американский постпред заявила о готовности США "работать с Китаем" для урегулирования ситуации вокруг КНДР. "Мы будем работать с любой страной, которая верит в достижение мира, но мы не будем повторять неадекватные подходы, которые привели нас к этому мрачном дню", - предупредила она. По словам Хейли, санкций ООН, вводившихся против КНДР в последние годы, "оказалось недостаточно" для того, чтобы заставить Пхеньян изменить политику. "Чтобы добиться этого, чтобы сбить Северную Корею с курса на военную эскалацию, нужно сделать больше", - сказала она.

Пригрозив КНДР применением военной силы, американский дипломат тем не менее подтвердила, что США предпочли бы действовать иначе. По ее словам, у США "есть другие способы дать ответ" на северокорейскую угрозу. "У нас есть большие возможности в сфере торговли", - отметила Хейли.

Она также сообщила, что в ближайшие дни США представят на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции, предполагающей ужесточение рестрикций в отношении КНДР. Дипломат не стала раскрывать детали документа, однако перечислила возможные способы реагирования на действия Пхеньяна. По ее словам, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.