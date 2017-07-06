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Джонсон: Украине предстоит еще многое сделать в процессе реализации реформ

Международная панорама
6 июля, 2:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

По словам главы МИД Великобритании, страна берет на себя обязательства по оказанию помощи Украине в реализации реформ, в борьбе с коррупцией и противостоянии "российской агрессии"

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Украина достигла заметного прогресса в реализации реформ, направленных на улучшение жизни населения этой страны, однако Киеву еще многое предстоит сделать. Об этом в четверг заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в преддверии открывающейся в четверг в Лондоне конференции по вопросам реформ на Украине (Ukraine Reform Conference).

"Последний успех Украины при проведении реформ является поразительным, но еще многое предстоит сделать. Достижение стабильного, благополучного будущего, которого желают украинцы, требует абсолютной приверженности реформам со стороны украинского правительства, а также непоколебимой поддержки международного сообщества. Вот почему здорово видеть так много международных партнеров, которые участвуют в конференции, посвященной украинским реформам", - приводит слова Джонсона пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

"Великобритания берет на себя обязательства по оказанию помощи Украине в реализации реформ, в борьбе с коррупцией и приобретении способности противостоять российской агрессии, - утверждает он. - Будучи одним из ближайших друзей Украины, мы рады находиться на ее стороне, удовлетворяя чаяния украинских граждан и реализуя экономический потенциал огромной европейской страны".

Согласно коммюнике Форин-офиса, Джонсон лично примет участие в форуме, который пройдет в лондонском Ланкастер-хаусе. Украинскую делегацию возглавляют премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Павел Климкин. В ходе конференции планируется обсудить вопросы внедрения на Украине эффективного управления, стимулирования экономического роста, борьбы с коррупцией, реформ в области обороны и безопасности.

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Джонсон, Борис
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