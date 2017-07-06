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Тиллерсон считает, что на РФ возложена особая обязанность по решению сирийского кризиса

Международная панорама
6 июля, 3:07 дата обновления: 6 июля, 3:19 UTC+3

Вашингтон готов рассмотреть возможность создания совместных с Москвой бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности, отметил госсекретарь США

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что на Россию возложена "особая обязанность" по урегулированию сирийского кризиса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы внешнеполитического ведомства.

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Он подчеркнул, что все стороны "должны работать посредством политического процесса для достижения урегулирования" ситуации. "Россия несет особую ответственность за оказание помощи в этих усилиях [по урегулированию конфликта]", - говорится в заявлении главы Госдепа, приуроченном к встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Гамбурге на G20.

Госсекретарь США считает, что у США и России есть "нерешенные разногласия" по Сирии, но имеется и потенциал для координации своих усилий по обеспечению стабильности в арабской стране. 

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"У Соединенных Штатов и России, безусловно, есть нерешенные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии по обеспечению стабильности, по нашим общим интересам в сфере безопасности", - говорится в заявлении главы Госдепа.

США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности, заявил Тиллерсон.

"Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи", - говорится в заявлении главы Госдепа, приуроченном к встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Гамбурге на G20.

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Тиллерсон, Рекс
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