Тиллерсон считает, что на РФ возложена особая обязанность по решению сирийского кризиса

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что на Россию возложена "особая обязанность" по урегулированию сирийского кризиса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что все стороны "должны работать посредством политического процесса для достижения урегулирования" ситуации. "Россия несет особую ответственность за оказание помощи в этих усилиях [по урегулированию конфликта]", - говорится в заявлении главы Госдепа, приуроченном к встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Гамбурге на G20.
Госсекретарь США считает, что у США и России есть "нерешенные разногласия" по Сирии, но имеется и потенциал для координации своих усилий по обеспечению стабильности в арабской стране.
"У Соединенных Штатов и России, безусловно, есть нерешенные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии по обеспечению стабильности, по нашим общим интересам в сфере безопасности", - говорится в заявлении главы Госдепа.
США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности, заявил Тиллерсон.
"Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи", - говорится в заявлении главы Госдепа, приуроченном к встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Гамбурге на G20.