Reuters: Госдеп может передать работу по выдаче виз в ведение министерства нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Госдепартамент, занимающийся в настоящее время выдачей американских виз и паспортов, может вскоре передать эту работу в ведение министерства национальной безопасности. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, соответствующая рекомендация содержится во внутриведомственном докладе, который представила специально нанятая Госдепартаментом консалтинговая фирма. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поручил составление такого документа, готовясь к осуществлению масштабных преобразований в структуре вверенного ему ведомства.

Как отмечает Reuters, которому удалось ознакомиться с данным докладом, в нем, в частности, содержится рекомендация "передать работу по выдаче паспортов, виз и прочих выездных документов в ведение министерства национальной безопасности". Как указывается в докладе, такое изменение "может привести к повышению эффективности" работы внешнеполитического ведомства, "снижению расходов" бюджета, а также "повышению безопасности на границах" страны.

Авторы доклада также рекомендуют руководству Госдепартамента увеличить продолжительность заграничных командировок дипломатов, улучшить внутреннюю систему оценок качества труда, а также выработать и обозначить сотрудникам "объединяющую, ясную и ярко выраженную" цель работы ведомства, сообщает Reuters.

Для составления 110-страничного доклада, о котором идет речь, были опрошены более 35 тыс. сотрудников Госдепартамента и Агентства США по международному развитию. Как ранее сообщала газета Wall Street Journal, в документе также отмечено, что многие работники Госдепартамента не удовлетворены отношением к их ведомству со стороны новой вашингтонской администрации. Они, в частности, выражают опасения по поводу планируемого сокращения бюджета ведомства и массовых увольнений сотрудников.

Выработанный администрацией президента США Дональда Трампа бюджет на будущий финансовый год предусматривает, в частности, сокращение ассигнований на внешнеполитическую деятельность на 28% и увеличение расходов на оборону на 10%. В рамках этих планов намечается примерно на 9% (около 2,3 тыс. человек) сократить число сотрудников Госдепартамента. Кроме того, нынешнее американское правительство хочет радикальным образом урезать программы оказания иностранной помощи. Ранее Тиллерсон заявлял, что рассчитывает начать реорганизацию вверенного ему ведомства к концу текущего года.