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WP: США тяжело вести переговоры с КНДР из-за содержания в ее тюрьмах американцев

Международная панорама
6 июля, 4:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Белый дом намеренно не разъясняет свою позицию по условиям возобновления переговоров с Пхеньяном, сообщает газета

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Белый дом считает, что вести переговоры "по существу" с КНДР будет тяжело, пока на ее территории содержатся американские заключенные. Об этом сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

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"Трудно будет вести переговоры [с КНДР] по существу, пока в этой стране находятся американские заключенные. Вы можете интерпретировать это как хотите", - приводит издание слова сотрудника Белого дома. При этом он отказался пояснять, рассматривает ли Вашингтон освобождение Пхеньяном американцев как предварительное условие для переговоров.

Представитель администрации подтвердил, что президент США Дональд Трамп и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин, который на прошлой неделе посетил Вашингтон, обсудили вопрос содержания американцев в тюрьмах КНДР. Издание подчеркивает, что Белый дом намеренно не разъясняет свою позицию по условиям возобновления переговоров с Пхеньяном.

Ранее Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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