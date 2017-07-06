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СМИ: Секретная служба встретилась с актрисой, снявшейся с муляжом головы Трампа

Международная панорама
6 июля, 5:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

Отмечается, что расследование инцидента до сих пор не прекращено

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США провели беседу с американской актрисой и телеведущей Кэти Гриффин, которая ранее сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в среду сетевое издание The Huffington Post.

"С Кэти Гриффин беседовала Секретная служба, лично, более часа, расследование до сих пор не прекращено", - приводит издание слова одного из своих политических обозревателей Яшара Али. Ни сама актриса, ни ее представители пока никак не прокомментировали данную информацию.

В начале июня адвокаты Гриффин заявили, что Секретная служба, в задачу которой входит в том числе охрана первых лиц государства, проводит проверку по факту публикации скандального фото. Они отметили, что актриса готова полностью сотрудничать с ведомством, если с ней свяжутся.

В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с 56-летней Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминает голову Трампа. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, вызвав преимущественно негативные отклики. Сам президент заявил в Twitter, что Гриффин должно быть стыдно. Он также отметил, что его 11-летний сын Бэррон испугался, увидев фото.

Телекомпания CNN, где Гриффин традиционно выступала в качестве одной из ведущих трансляции праздничных новогодних мероприятий, назвала снимок "отвратительным и непристойным" и разорвала контракт с актрисой. Гриффин впоследствии принесла извинения за свой поступок. Она согласилась, что перешла черту, и потребовала от фотографа изъять снимки и их копии из публичного доступа.

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