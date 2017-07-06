Тиллерсон считает важным "хороший обмен" мнениями во время встречи Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает важным, чтобы во время встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на G20 в Гамбурге состоялся "хороший обмен" мнениями по поводу отношений между двумя странами. Об этом он заявил в Вашингтоне в среду перед отлетом в Германию.

"В данный момент трудно точно сказать, каковы намерения России в этих отношениях [с США], - подчеркнул глава Госдепа. - И я думаю, что самая важная часть этой встречи - хороший обмен [мнениями] между президентом Трампом и президентом Путиным по поводу того, как они оба рассматривают природу этих отношений между нашими двумя странами".

Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планируется "полноценная "сидячая" встреча" Путина и Трампа, а не контакт "на ногах" в кулуарах форума. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду на то, что "это будет достаточно обстоятельная беседа". Оба собеседника также подчеркнули, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

Ранее стало известно, что первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля в Гамбурге во время проведения саммита G20.

В Кремле ждут, что знакомство президентов России и США пройдет в рабочей атмосфере, между лидерами установится рабочий диалог, сообщил в среду Песков. Среди тем, которые могут быть затронуты во время беседы президентами РФ и США, пресс-секретарь Путина назвал Украину и Сирию.