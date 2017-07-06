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Экс-глава китайского концерна Sinochem исключен из партии и лишен должности за взятки

Международная панорама
6 июля, 7:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, июля. /ТАСС

По данным партийного ведомства, Цай Сию расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений выдвигал на посты своих родственников

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ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Власти КНР исключили из рядов Коммунистической партии Китая и отстранили от занимаемых постов бывшего генерального директора госкорпорации Sinochem Group Цай Сию за коррупцию. Как говорится в опубликованном в четверг сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, материалы его дела будут переданы в судебные органы.

По данным партийного ведомства, Цай Сию нарушал партийную дисциплину, расходовал государственные средства в личных целях, а также при принятии кадровых решений выдвигал на посты своих приближенных и родственников. Согласно внутрипартийной проверке, Цай Сию также злоупотреблял своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, за что получал от них ценности и деньги.

По решению комиссии, "полученное с нарушением дисциплины имущество" было изъято.

В Китае в отношении высокопоставленных членов КПК сначала проводится внутрипартийное расследование, после чего комиссия по проверке дисциплины может вынести решение о передаче дела органам судебной власти.

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