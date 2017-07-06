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Минобороны Польши и США подписали соглашение о покупке республикой комплексов Patriot

Международная панорама
6 июля, 8:48 дата обновления: 6 июля, 9:14 UTC+3

Польский министр национальной обороны Антоний Мачеревич отметил, что данные комплексы позволят "эффективно противодействовать системам "Искандер"

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ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерства обороны Польши и США подписали соглашение о поставках в республику американских комплексов противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил в четверг на брифинге министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.

"Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром", - сказал он. По словам Мачеревича, "эта система позволит эффективно противодействовать системам "Искандер".

Варшава планирует закупить восемь комплексов, первые Patriot будут поставлены в Польшу к 2022 году. "Достижение оперативной готовности ожидается в 2023 году", - указано в тексте декларации.

Мачеревич подчеркнул, что ранее было принято решение о приобретении ракет Homar. "Это дает полную безопасность перед любым врагом, который может Польше угрожать, - заявил он. - Польская армия будет располагать самой современной системой и будет гарантировать полную безопасность".

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